خطف صغير وغش خراطيم الغاز.. الداخلية تضبط عدداً من القضايا المتنوعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا أبرزها الآتى وتم ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم.

مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلى مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر

وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير

مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على ( 10750 متر من الخراطيم مختلفة الأنواع – 2,500 طن

كسر بلاستيك وخرز "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته

اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح

غير مشروعة.

كما تم ضبط (بائعى سجائر) بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بتخزين كميات من السجائر تمهيداً لبيعها

بأزيد من السعر الرسمى، وبحوزتهما (عدد 6030 علبة سجائر "مختلفة الأنواع") وبمواجهتهما

اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بسعر أزيد من الرسمى لتحقيق أرباح غير

مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (حداد مسلح - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طفل سن 10) عن مسكنهما و بالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية خلف تغيب الطفل وأن مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بذات العنوان).

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهلية الطفل بسبب الجيرة حيث إستغلت تواجد الطفل أمام منزلها وإستدرجته لمسكنها ووضعته داخل "جوال" وأحكمت غلقه ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها بأحدالمجارى المائية ، وتم بإرشادها العثور على جثة الطفل.



و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار نارى بدائرة المركز و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص"أحدهم مصاب بعيار نارى " – مقيمين بدائرة المركز ) ، طرف ثانى (3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب إحتكاك سيارتين تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

فقام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول وتوفـى أثناء محاولة إسعافه بإحدى المستشفيات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة المتهم المذكور السلاح المستخدم (فرد محلى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.