الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وزارة الداخلية تستقبل آخر أفواج حج القرعة العائدون من الأراضى المقدسة

بوابة الوفد الإلكترونية

جاء ذلك فى إطارإهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ، فقد تم إستقبال آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضى المقدسة عقب آداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

 

وقد حققت بعثة حج القرعة نجاحاً كبيراً فى توفير الخدمات للحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال فترة آدائهم مناسك الحج، وتوفير الحافلات المجهزة بكافة وسائل الراحة للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال تفويجهم من المدينة إلى مكة وتصعيدهم إلى عرفات، فضلاً عن نفرهم لمزدلفة ومنها إلى منى حتى عودتهم لأماكن إقامتهم بمكة.

 

وقد أعرب ضيوف الرحمن عن تقديرهم وإعتزازهم بما لمسوه من إهتمام بالغ من قِبل وزارة الداخلية ،ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الإهتمام.

 

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