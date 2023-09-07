فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا ويراقب لاعبي الأولمبي

يخوض منتخب مصر مساء اليوم الخميس مرانه الرئيسي على ملعب ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة إثيوبيا، غداً الجمعة، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويسعى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، للوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية خلال مواجهة إثيوبيا رغم أنها مباراة تحصيل حاصل، بعد ضمان المنتخب تأهله إلى أمم إفريقيا وصدارة مجموعته.

وطالب فيتوريا لاعبيه بالفوز من أجل الحفاظ على التواجد ضمن منتخبات المستوى الأول أفريقيا في التصنيف العالمي، بخلاف رغبة الجماهير في الثأر من المنتخب الإثيوبي الذي تغلب على مصر ذهابا في مباراة الجولة الثانية بنتيجة (2-0).

وحرص فيتوريا في التدريبات الأخيرة على تنويع الأساليب الهجومية من خلال تدريبات خاصة للاعبي الوسط والهجوم على التصويبات بعيدة المدى والكرات العرضية، حيث وجد أنها نقطة ضعف واضحة في المنافس على مدار مسيرته في التصفيات القارية.

وبرز في التدريبات بشكل واضح كل من مصطفى محمد وأحمد مصطفى "زيزو"، حيث ظهر انسجاما كبيرا بينهما في تنفيذ الكرات الثابتة وضربات الرأس، فيما تميز كل من محمود حمادة وعمر مرموش ومصطفى فتحي وحمدي فتحي في التسديدات البعيدة والتي تعد سلاحا فعالاً في مباريات المنتخب منذ تولي فيتوريا القيادة الفنية.

فيتوريا يستقر على طريقة لعب منتخب مصر

واستقر فيتوريا بشكل كبير على طريقة لعب المنتخب، بحيث يعتمد على طريقة 4-3-2-1، لكنه لا يزال يفاضل بين أكثر من لاعب في عدة مراكز، حيث سيدفع برباعي الأهلي المتواجد في المعسكر لأطول فترة في اللقاء وتحديدا الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني الذي سيشارك من بداية اللقاء، فيما سيحصل مروان عطية على عدد من الدقائق خلال الشوط الثاني.

ولا يزال المدرب البرتغالي يفاضل بين أكثر من لاعب في خط الوسط، حيث يدرس البدء بطارق حامد ومحمود حمادة وأحمد مصطفى زيزو في الوسط، بينما هناك رأي آخر داخل الجهاز الفني يطالب بالدفع بحمدي فتحي بدلا من زيزو وإشراك الأخير في مركزه الأصلي كجناح أيمن في ظل غياب محمد صلاح، الذي سينضم للمعسكر بعد انتهاء مباراة إثيوبيا وفقا لاتفاق مسبق مع الجهاز الفني.

وسيجرب فيتوريا اليوم، الدفع بالتشكيل الأساسي خلال المران حيث يتوقع أن يضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر وأحمد فتوح، وثلاثي الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي ومحمود حمادة، وفي الهجوم سيعتمد على الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" (مصطفى فتحي) وعمر مرموش خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.

على الجانب الآخر، يتابع فيتوريا وجهازه المعاون مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الروسي الودية، والمقررة مساء اليوم الخميس في ستاد السويس، من أجل متابعة عدد من لاعبي الأولمبي الذين هم ضمن حسابات مدرب الفراعنة.