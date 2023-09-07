الحوار الوطني.. مقرر المحور المجتمعي يقترح إنشاء دور سينما بمراكز الشباب

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب الأسبق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن وزارة الشباب والرياضة تمتلك ما يقرب من 250 ساحة شعبية، أنشأت في عهد الرئيس عبدالناصر، يطلق عليها الآن مراكز الشباب، مشيرا إلى أن هذه الساحات تتراوح مساحاتها من 10 إلى 15 فداناً.

وأضاف وزير الشباب الأسبق خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول : السينما والدراما والتلفزيونية، أن هذه الساحات كان يوجد بها أنشطة مختلفة ثقافية وفنية وغيرها من أنشطة المسرح والموسيقى، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية أثرت فيها، مشيرا إلى أن مراكز الشباب تصلح الآن لإقامة دور سينما بها.

وتابع مقرر المحور المجتمعي، أن هناك أيضا المدن الشبابية، والتي يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى دور للسينما، مشيرا إلى أنه يوجد ما يقرب من 15 مدينة شبابية، على غرار المدينة الشبابية الموجودة في أبو قير، والتي يتواجد بها قاعة سينما بها 1000 كرسي، والقاعة مكيفة بالكامل، مشيرا إلى أن المدن الشبابية المتوفرة بتلك الإمكانيات يمكن تحويلها فورا إلى مراكز ثقافية، ربما لا تستخدم بالشكل الأمثل، آخرها ما تم إنشاؤه في شرم الشيخ على أعلى مستوى، والتي يمكن توظيفها أيضا من خلال التعاون بين الوزارات.