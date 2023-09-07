محافظ الجيزة: توفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من خلال تحسين الرؤية البصرية

خلال متابعته الدورية لأعمال رفع كفاءة المحاور المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إستمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطله علي الطريق الدائري وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إستعداداً لإفتتاحه.

واشار محافظ الجيزة إلى أن الطريق الدائرى يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف الجديد ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الإستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه و كذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته التفقدية علي أعمال التطوير الجارية بنطاق أحياء الطالبية والهرم وذلك للوقوف علي جودة التنفيذ والإلتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والهندسية المحددة.

وعاين المحافظ عددِ من النماذج للعقارات التي تم طلاءها ورفع كفاءتها موجهاً رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الملاك للتعاون في رفع أية عناصر تلوث بصرى من بروز و وصلات علي الجدران الخارجية للعقار ورفع اي مخلفات او مهملات أعلى الأسطح.

كما كلف المحافظ رئيس حى الطالبية بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء من القطاعات الجارى العمل بها وحل أى عقبات قد تواجههم، على أن يتم الإنتهاء من أعمال الإزالة الجارية للتعديات الواقعة على طريق الخدمة على جانبى الطريق الدائرى بالتعاون مع الجهات الأمنية تمهيداً لبدء أعمال التطوير ورصف تلك الطرق.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال زراعة النخيل والأشجار ودعم المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه والتى تضمنت ( طريق الفيوم، منطقة الرماية، مدخل شارع الجيش) والمسطحات الخضراء وأعمال اللاندسكيب الجارى تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالى على تلك المناطق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأشرف تامر رئيس حى الطالبية وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم .

محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية

محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية

محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية

محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية