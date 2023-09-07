تحرير 3072 محضرًا تموينيًا خلال حملات مفاجئة بالشرقية

خلال أغسطس الماضي..

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وخلال شهر اغسطس الماضى قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3072) محضراً منها (2018) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و (1054) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، ومحاضر غش تجارى، ومحاضر ضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 17 طن دقيق، و10 طن ملح، و17 طن قمح، و8 طن أرز، و40 طن زيت، وطن منتجات ألبان، و635 كيلو لحوم، و4400 عبوة عصير، و300 عبوة بسكويت، و600 كيلو سكر، جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 1000 لتر سولار، و2250 قاروصة سجائر، و35 أسطوانة بوتاجاز، جميعم سلع غير صالحة للاستهلاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

يذكر أن مديرية تموين الشرقية، شكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية، وذلك بناء على المعلومات الواردة تليفونيًا إلى مديرية تموين الشرقية، والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية بهدف الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين أحدهما بناحية قرية الحبش برقم 6043 لسنة 2023 والآخر بناحية مدينة الإبراهيمية برقم 6042 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الإبراهيمية، وتم التحفظ على عدد 3400 علبة سجائر محلية وأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة قد تمكنت من ضبط وتحرير المحاضر الآتية:

- تحرير محضر رقم (١٥٥١٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل أعلاف بناحية سندنهور، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على عدد ١٥ شيكارة تزن ١٠ كجم بإجمالي (١٥٠) كجم مكرونة مجهوله المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة بشأنها.

- تحرير محضر رقم (١٥٥٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل لبيع الزيوت بناحية قريه سندنهور، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد٢٠ كرتونة زيت تحتوي كل كرتونة على عدد ١٢ زجاجة، بإجمالي (٢٤٠) زجاجه زيت، بما يعادل ربع طن تقريبًا مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامة بشأنها.

- تحرير محضر رقم (١٤٢٢٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية قرية العدلية، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير محضر رقم (١٤٢٢٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير محضر رقم (١٤٢٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله تموينية بناحية سندنهور، لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.