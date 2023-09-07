ستولتنبرج: روسيا لا يمكنها منع انضمام أوكرانيا للناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لـ"الناتو"، مؤكدًا أن على كييف تقرير مصيرها.

وأوضح ستولتنبرج رفضه التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي مضيفاً، أن حلف شمال الأطلسي اعتبر ضم روسيا لجزيرة القرم في 2014 هي البداية الفعلية للحرب.

وأكد أن القوات الأوكرانية تستعيد تدريجياً في هجومها المضاد أراضي خسرتها أمام روسيا، مؤكدة أنهم تمكنوا من اختراق الخطوط الدفاعية للقوات الروسية ويتقدمون للأمام في الوقت الذي يعزز فيه الحلف قواته على الجبهة الشرقية في أوروبا ويستعد للدفاع عن أراضيه.

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب لمنع اقتراب الناتو من حدود بلاده، ولكن العكس الذي حصل، حيث ازداد وجود قواتنا على الجبهة الشرقية لتحالفنا.

كما رحب أمين عام الناتو بجهود تركيا لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قائلا: "ندين انسحاب روسيا من صفقة الحبوب ونرحب بالجهود التي تبذلها تركيا لمحاولة إعادة إحياء الصفقة"، معتبرا أن "أفضل طريقة لضمان شحن آمن للحبوب من أوكرانيا هو إنهاء الحرب".

وكانت موسكو رفضت، في 17 يوليو الماضي، تمديد اتفاقية شحن الحبوب الموقعة بإسطنبول، يوم 22 يوليو من العام الماضي، بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا، وقالت إنها "ستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

وأكد ستولتنبرج أن أوكرانيا تحرز تقدما في الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وأضاف "الأوكرانيون يكسبون أراض تدريجيا... لقد تمكنوا من اختراق الخطوط الدفاعية للقوات الروسية وهم يتقدمون للأمام"، وفقا لوكالة رويترز.

من ناحية أخرى، قال ستولتنبرج إنه لا يوجد لدى الحلف ما يشير إلى أن حطام طائرة مُسيرة عُثر عليها على الأراضي الرومانية ناجم عن هجوم متعمد شنته موسكو على رومانيا.

وأضاف لنواب البرلمان الأوروبي "ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وقوع هجوم متعمد روسي وننتظر نتيجة التحقيق الجاري".

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