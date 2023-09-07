وزير الخارجية الأمريكي: نتائج الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا مشجعة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن أوكرانيا حققت تقدمًا مهمًا في هجومها المضاد ضد روسيا، في تصريحات أدلى بها أثناء زيارة خيّم عليها هجوم روسي في الشرق، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الذي أصاب سوقًا ومتاجر وصيدلية في مدينة كوستيانتينيفكا القريبة من ساحة المعركة، موضحًا أن هناك طفلًا من بين القتلى، كما أصيب 32 شخصًا.

مدينة مسالمة

وقال "زيلينسكي": "يتعين هزيمة هذا الشر الروسي في أسرع وقت ممكن"، واصفًا ذلك بأنه كان هجومًا متعمدًا على "مدينة مسالمة"، ونشر مساعدون مقاطع مصورة تظهر انفجارًا بعدما بدا وكأنه صوت صاروخ يقترب، والناس يهرولون للاحتماء أو يسقطون على الأرض.

ولم تعلق روسيا على الفور على الهجوم، وتنفي تعمدها استهداف مدنيين.