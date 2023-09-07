"دليل على عدم إنسانية أمريكا".. روسيا تدين تزويد كييف باليورانيوم المنضب

انتقدت روسيا، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة بسبب تزويدها لأوكرانيا بذخيرة دبابات باليورانيوم المنضب، قائلة إن ذلك "دليل واضح على عدم إنسانيتها".

وأعلن البنتاغون في بيان أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصّصة لدبابات أبرامز الأميريكية، التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن في منشور على تلجرام، إن القرار الأمريكي دليل واضح على عدم الإنسانية.

وأضافت "واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضا للقضاء على أجيال المستقبل".

كما اتهمت الولايات المتحدة بنقل أسلحة ذات تأثيرات عشوائية عمدا. وهي على دراية تامة بالعواقب.

وأكدت السفارة أن انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكّل سحابة مشعّة متحركة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها أوكرانيا بالذخائر "لا تبالي بشدة بحاضر أوكرانيا وأيضا بمستقبل الجمهورية وجيرانها الأوروبيين، مهددة بأن جيش روسيا سيواصل بانتظام طحن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

واليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة لكييف الأربعاء أن واشنطن "ستبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا"، التي قال إنها تحقّق "تقدما مهما" في هجومها المضاد.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: