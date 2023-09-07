بعد التراجع.. أسعار الأعلاف وخاماتها اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأعلاف.. واصلت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية المحلية ولدى التاجر استقرارها، بعد التراجع الذي شهدته الأعلاف خلال الأيام الماضية، وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 20.400 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 20.300 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 20.100 جنيه للطن.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

ومن ناحيتها تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية المحلية ولدى تجار الجملة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 47,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 18.000 جنيه للطن.

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 18,300 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 15,200 جنيه للطن.

سعر طن العلف

استقرت أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 20.500 جنيه للطن.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 20.400 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 20.300 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 20.100 جنيه للطن.