أسعار الفاكهة صباح اليوم الخميس بـ سوق العبور.. وقفزة للرمان

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس بسوق العبور للجملة استقرارًا مع اختلاف أسعار وارتفاع بعض الأصناف وتراجع الآخر لدى تجار الجملة، ورغم ذلك فإنها تختلف من منطقة إلى أخرى، وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 إلى 11 جنيهًا للكيلو "قفص – شوال".

في هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور للجملة

الفاكهة

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 8 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 10 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 3 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 6 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي اصفر بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أحمر بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن بين 18 : 28 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 10 : 18 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح المصري بين 16 : 26 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

ووصل سعر بلح سماني بين 5 : 11 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر بلح زغلول بين 7 : 13 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر البلح الرملي 8 : 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سلمي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح بارحي 25 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر تين برشومي 10 : 18 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 7 : 17 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 7 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص – كرتونة).

سجل سعر الكاكا 15 : 20 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو العويس بين 27 : 47 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو الهندي بين 20 : 34 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو تيمور بين 20 : 34 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو الزبدية بين 21 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو البلدي بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فونس بين 20 : 34 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فص بين 30 : 60 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو دبشة بين 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 17 : 27 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو جولك بين 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو السكري بين 19 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو بيض العجل بين 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو سنارة بين 15 : 21 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فجر كلان بين 18 : 22 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو تومي بين 18 : 22 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو كنت بين 18 : 22 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو كيت بين 18 : 22 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو نعومي بين 18 : 28 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 48 : 60 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 30 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 16 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ المستورد 40 جنيهًا للكيلو

سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا للكيلو

سجل سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى خشابي 12 : 22 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى ثلاجة 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

تراوح سعر دوم من 20 : 40 جنيهًا

تراوح سعر كريز 25 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر كيوي 26 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 90 جنيهًا قفص.

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالآتي:

سجل سعر موز مغربي من وليم 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 15 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز صعيدي 7 : 11 جنيهًا للكيلو (سباطه).