الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أحمد عبد الفتاح يطالب بتشكيل هيئة معبرة عن الاتحادات الطلابية

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

 

قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب دعم الانشطة الطلابية من كافة الوزارات سواء الشباب او التعليم او التضامن، مع تشكيل هيئة معبرة عن الاتحادات الطلابية مكونة من الممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بحيث يكون تشكيل الهيئة أغلبيته من الطلاب بهدف تنفيذ أفكارهم البناءة لبناء مجتمع قوي، فهم مستقبل الدولة المصرية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بعنوان" التمكين السياسي للشباب ودعم الإتحادات والأنشطة الطلابية"، إنه يوجد 25 مليون طالب في مراحل مختلفة بالتعليم الأساسي، بجانب 5 ملايين طالب في الجامعات والمعاهد، وجميعهم يمثلون قوة ناعمة يجب توجيهها للخير. والاستثمار في بناء مجتمع قوي هو المستقبل.

وذكر أن تشكيل الهيئة يجب أن يتكون من طلاب المدارس والجامعات والهيئات، ومنح الشباب دورات وتدريبات في التثقيف الاجتماعي والمشاركة ودعمهم بشكل كبير، والتواصل البناء ، ودمج الشباب داخل هذا الفكر، بما يجنب الدولة أي أفكار خارجة على الشباب.

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