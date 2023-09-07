"بحوث أمراض النباتات" يستعرض أنشطته و إنجازاته عن شهر أغسطس

نشر معهد بحوث أمراض النباتات انشطته خلال شهر اغطسطس الماضي و منها متابعة الحالة المرضية المرور على زراعات قصب السكر بمحافظات الاقصر وقنا للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.



المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية و المنوفية والنوبارية بالبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

المرور علي محاصيل البرقوق والمانجو بمحافظات القليوبية والغربية والبحيرة ونخيل البلح بمنطقة توشكي للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

المرور علي زراعات الأرز بمحافظة كفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية ودمياط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.

و الارشاد والتدريب منها دورات تدريبية

حول التكنولوجيا الحيوية النانومترية : أداة واعدة للزراعة المستدمة

و تدريب عدد من طلاب كليات الزراعة من جامعات مصر المختلفة ضمن برنامج التدريب الصيفى للطلاب.

عقد ورشة عمل في اطار المشروع البحثي المشترك بين معهد بحوث امراض النباتات ومعهد مالافيا للتكنوجيا بدولة الهند حيث القي فيفاكيلد الباحث بمعهد مالافيا محاضرة بعنوان انتاج غاز الميثان بطريقة مستدامة في مصر والهند .



و تم تنفيذ 3 يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( الذرة الشامية ) وطرق مكافحتها.

و تم نشر عدد 4 بحوث في مجلات علمية دولية

و فحص 656 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.

و فحص 112 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

و الإشتراك فى أعمال 14 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

و فحص عدد 47 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

و فحص 26طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.



