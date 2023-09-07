الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفنان أحمد السعدني يطالب بإطلاق العنان للمبدعين والمؤلفين

الفنان أحمد صلاح
الفنان أحمد صلاح السعدني خلال جلسة الحوار الوطني

 

قال الفنان أحمد صلاح السعدني، إن الفنان المصرى لديه من الوعي ورقاب ذاتية تمنعه من التعدى على الخطوط الحمراء للحفاظ على العادات والتقاليد وفي نفي الوقت هو معبر عن صوت الشعب ولا يتلقى أوامر من أحد.

وانتقد السعدني، تشديد الرقابة على الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، قائلا:" نريد إعادة النظر فيما يسمى بالكود الأخلاقي، طول عمر الفنان لديه مشكلة مع الرقابة ولكن لم تصل لهذه الدرجة من المحاذير والمنع وعدم التطرق لايا من الموضوعات لاعتبارات مختلفة، حتى أصبحنا نريد امن نعود لزمن الرقابة الجميل بعد كم التشديدات خلال الآونة الأخيرة.

وطالب السعدني، إطلاق العنان للمبدعين والمؤلفين لالقاء الضوء على موضوعات مختلفة بكل شفافية وفى نفي الوقت فى إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، نريد حقا رفع سقف الحريات، المبدعين محرومين من ممارسة هذا الحق.

مواد متعلقة

التفتيش على 132 منشأة بالشرقية وغلق 30 منشأة غذائية وصناعية

الأمن يضبط متهمين بالإتجار في المواد المخدرة

المخرج خالد يوسف: نعاني من الإتاوات خلال التصوير

تجمعات مجهولة تسيطر على السوق السرى للتبغ وتحقق مكاسب خيالية

تقرير أممي: تضرر أكثر من 15 ألف أسرة باليمن إزاء الفيضانات

لأول مرة.. إمرأتان على رأس الانتحابات الرئاسية
الجريدة الورقية