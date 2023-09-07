لأول مرة.. إمرأتان على رأس الانتحابات الرئاسية

زمن النساء فى المكسيك

تتجه المكسيك لانتخاب أول رئيسة، بعدما رشح كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة امرأتين بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2024. رشح الحزب الحاكم عمدة مكسيكو سيتى السابقة كلوديا شينباوم في الانتخابات المقررة في 2 من يونيو العام المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه ائتلاف حركة التجديد الوطنية المؤلف من ثلاثة أحزاب أمس الأربعاء.

وأعلن تحالف المعارضة (الجبهة العريضة للمكسيك) الأسبوع الماضي ترشيح السيناتور والمهندسة زوتشيتل جالفيز في الانتخابات الرئاسية، حيث تمكنت شينباوم من التغلب على خمسة منافسين في حزبها لتصبح مرشحة الحزب.

وقالت الرئيسة السابقة لبلدية مكسيكو كلاوديا شينباوم أمام آلاف من أنصارها المجتمعين في العاصمة "إنه التحوّل وإنه زمن النساء"

وشكلت " شينباوم" علامة فارقة بكونها أول امرأة يتم انتخابها رئيسة لحكومة مكسيكو سيتي.

ولدت "شينباوم" قبل 61 عامًا في مدينة مكسيكو, و حاصلة على شهادة في الفيزياء والماجستير والدكتوراه في الهندسة.

وأول منصب لها في السياسة جاء على وجه التحديد من يد الرئيس المكسيكي الحالي لوبيز اوبرادور، عندما كان رئيسًا لحكومة العاصمة عن حزب الثورة الديمقراطية، وشغلت منصب وزيرة البيئة منذ عام 2000.

ومنذ ذلك الحين أصبحت من أقرب حلفائه ورافقته في كل محاولاته للوصول إلى رئاسة البلاد. وكانت شينباوم جزءًا نشطًا من تشكيل حزب مورينا في عام 2014، وبعد عام واحد فقط أصبحت رئيسة وفد تلالبان في عاصمة البلاد كممثلة لذلك الحزب.

اما عمدة مكسيكو سيتى السابقة كلوديعمدة مكسيكو سيتى السابقة كلوديا شينباوم ا شينباوم الأخرى ، فهى خوتشيتل جالفيز هي مرشحة المعارضة، الجبهة العريضة من أجل المكسيك، التي اختارتها لمواجهة وريث الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في الانتخابات الرئاسية عام 2024