أبو الغيط يهنئ مصر على نجاح مؤتمر الدول الأطراف المعني بقضايا المناخ cop27

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التهنئة لجمهورية مصر العربية على نجاح مؤتمر الدول الأطراف المعني بقضايا المناخ cop27 الذي شهد نجاحا كبيرا، معربا عن أمنيته بكل التوفيق والنجاح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها لفعاليات المؤتمر القادم cop28.

وأوضح في كلمة خلال الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023 تحت شعار تأثير تغير المناخ على الصحة، أن ذلك يعكس الإرادة السياسية الداعمة للحفاظ على البيئة والاستعداد والتأهب للأزمات والكوارث، من خلال تضافر جهود قطاعي الصحة والبيئة وترجمة الاتفاقيات والاستراتيجيات العالمية على أرض الواقع من أجل حياة كريمة لكل مواطن عربي.

وقدم التهنئة إلى الأطباء الثلاثة الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023 من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية على تميزهم ودورهم الهام في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية في دولهم والمنطقة العربية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا