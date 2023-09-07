الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يهنئ مصر على نجاح مؤتمر الدول الأطراف المعني بقضايا المناخ cop27

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التهنئة لجمهورية مصر العربية على نجاح مؤتمر الدول الأطراف المعني بقضايا المناخ cop27 الذي شهد نجاحا كبيرا، معربا عن أمنيته بكل التوفيق والنجاح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها لفعاليات المؤتمر القادم cop28.

 

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أبو الغيط: جهود لتنظيم اجتماع على المستوى الوزاري لمبادرة السلام العربية 18 سبتمبر

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أبو الغيط: العمل العربي المشترك ضرورة لمواجهة التحديات والصراعات الدولية

وأوضح في كلمة خلال الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023 تحت شعار تأثير تغير المناخ على الصحة، أن ذلك يعكس الإرادة السياسية الداعمة للحفاظ على البيئة والاستعداد والتأهب للأزمات والكوارث، من خلال تضافر جهود قطاعي الصحة والبيئة وترجمة الاتفاقيات والاستراتيجيات العالمية على أرض الواقع من أجل حياة كريمة لكل مواطن عربي.

وقدم التهنئة إلى الأطباء الثلاثة الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023 من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية على تميزهم ودورهم الهام في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية في دولهم والمنطقة العربية.

 

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