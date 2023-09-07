محافظ الشرقية: افتتاح 5 مشروعات بمركز بلبيس بتكلفة 82 مليون جنيه

خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ (5) مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية – الإسكان - الكهرباء" بمركز بلبيس بتكلفة 82 مليون و800 ألف جنيه جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإنقاذ النهرى مرحلة أولي بتكلفة 4 مليون و 800 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة قرملة رقم 1 (7 فصول) بتكلفة 5 مليون جنيه، ومدرسة غيتة (12 فصل) بتكلفة 7 مليون جنيه، ومدرسة الشهيد محمد احمد مهدي (12 فصل ) بتكلفة 8 مليون جنيه، ومدرسة الشيخ عيسي (7 فصول) بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة بلبيس بتكلفة 9 مليون جنيه،وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من موزع البساتين الجديدة بتكلفة 45 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء" بمركز فاقوس بتكلفة 721 مليون و600 ألف جنيه، وجاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات مختلفة ، بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر إفتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركز شباب منية المكرم بتكلفة 2 مليون و 300 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء:

· مدرسة فاقوس الرسمية للغات المتميزة (28) فصل بتكلفة 12 مليون جنيه.

· مدرسة الحلوفي (14 فصل) بتكلفة 4 مليون جنيه.

· مدرسة السماعنة (10 فصول ) بتكلفة 4 مليون جنيه.

· مدرسة علي زريق (11 فصل) بتكلفة 6 مليون و500 ألف جنيه.

· مدرسة السنيطة (14 فصل) بتكلفة 5 مليون جنيه.

· مدرسة عزبة الطرابية (11 فصل) بتكلفة 6 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم الإنتهاء من مشروع محطة معالجة الصوالح طاقه 22 الف م3/ يوم لخدمة قرى "الجعافرة- الخطارة الصغرى - الهيصمية - سوادة - الصوالح - الاخميين - النمروط - منزل نعيم بفاقوس"، ومحطه معالجة قنتير مركز فاقوس بطاقة 10 ألاف م3/ يوم بتكلفة إجمالية بلغت 576 مليون و800 ألف جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من لوحه توزيع الصالحية القديمة بتكلفة 105 مليون جنيه.

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعًا بقطاعات "الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق والكباري - الإسكان" بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة 2 مليار و239 مليون و795 ألف جنيه جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروعًا خدميًّا وتنمويًّا في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ملاعب بمراكز شباب "بني عامر وأم الزين والطيبة والغار والزنكلون والزقازيق بحرى والمسلمية" بتكلفة 12مليون و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة صرف صحي أم الزين (140 ل/ ث - عدد 2 طلمبة 700 ل/ ث) وتوسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 635 مليون جنيه وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين وحفاظًا علي البيئة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه في قطاع الطرق والكباري تم الانتهاء من تنفيذ 2 مشروع بتكلفة 1 مليار و570 مليون جنيه شملت أعمال رصف طريق أبو حاكم حتي طريق الأحرار بطول 12 كم "تغطية وازدواج ورصف" واستكمال ازدواج طريق "الزقازيق - ديرب نجم" مرحلة أولي بطول 20 كم، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وأضاف محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة جيهان عبدالحكيم / س 22 فصل ومبني مخازن التربية والتعليم ومدرسة بيشة قايد / ث 9 فصول بتكلفة 13 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الإسكان تم الانتهاء من إحلال وتجديد مبني الحملة الميكانيكية بحي ثان وإستكمال مبني وحدة التضامن الاجتماعي ببردين ورفع كفاءة وتطوير مبني إدارة ووحدة مركز الزقازيق البيطرية وصيانة وترميم وإنشاء ملحق مركز الشرقية للأسنان بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و595 ألف جنيه.