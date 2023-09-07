سوابق وبينصب على المواطنين.. التحقيق مع متهم انتحل صفة موظف حكومة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم له معلومات جنائية حاصل على دبلوم تجارة لاتهامه بالنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وانتحال صفة موظف حكومي بالجيزة.

التحقيق مع متهم منتحل صفة موظف حكومي

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تبين أن المتهم أنشأ صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته

بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل

العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات

قرض التمويل.

وعثر بحوزه المتهم على خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاءإجراءات شقق سكنية و مستندات خاصة لراغبى الحصول لشقق سكنية وعدد من شرائح المحمول المستخدمة فى الإتصال بالضحايا - جهاز تابلت و 2 هاتف محمول بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى.

واعترف المتهم بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.