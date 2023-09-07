أسعار كرتونة البيض صباح اليوم الخميس من المزرعة.. الأبيض بكام

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الاسواق ومن أرض المزرعة استقرارًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 117 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 115 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 121 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال مستعل التعاملات الصباحية من أرض المزرعة، حيث يعد البيض من أهم السلع الغذائية الذي يهتم بها المستهلك وتحرص على وجودها في المنازل المصرية الاسر بشكل دائم ومستمر، كما أنه له استعمالات كثيرة، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

وجاءت اسعار البيض اليوم على النحو التالي:

البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 115 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 117 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 121 جنيهًا.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.