موعد ورابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.. وموعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني، يشغل بال الكثير من الطلاب الذي يرغبون الالتحاق بالجامعات والمعاهد حيث أنه يتم الإعلان عن موعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة.



موقع التنسيق الإلكتروني

وعند البدء في استقبال الرغبات، يمكن للطلاب الثانوية العامة الدور الثاني تسجيل رغباتهم فور فتح باب التسجيل بها، من خلال الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها.

إدخال رقم الجلوس، والرقم السري.

إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

إدخال بيانات الطالب الأساسية، ومراجعتها.

اختيار الرغبات بترتيب التوزيع الجغرافي.

يجب ملء رغبات الالتحاق بالكليات، والنقر على التالي.

إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى، والنقر على تسجيل.

اختيار صيغة Microsoft Print To PDF، وطباعة الاستمار.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

جدير بالذكر كانت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الأربعاء الماضي 30 أغسطس 2023 وحتى الجمعة 1 سبتمبر 2023، أمام الطلاب الناجحين في الدور الأول.