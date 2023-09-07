وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة GMCSI البريطانية في مجال التعليم الطبي المهني

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير العام لشركة (GMCSI) للاستشارات الطبية بالمملكة المتحدة، السيدة "هيلين فيذرستون"، وذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون بين شركة (GMCSI) والمجلس الصحي المصري، في مجال التعليم الطبي المهني.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب البريطاني في تقديم التدريبات للفرق الطبية المصرية، وتطوير اختبارات منح التراخيص الطبية المصري لتتوافق مع معايير المملكة المتحدة.

جانب من اللقاء

وقال "عبدالغفار" إن الجانبين أكدا أهمية العمل معًا في إنشاء قاعدة بيانات متطورة لمقدمي الرعاية الصحية، وضمان التطوير المهني المستمر، وكذلك ضمان أخلاقيات العمل لمقدمي الرعاية الصحية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد لطيف رئيس مجلس المجلس الصحي المصري، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.