الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة GMCSI البريطانية في مجال التعليم الطبي المهني

وزير الصحة خلال اللقاء
وزير الصحة خلال اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير العام لشركة (GMCSI)  للاستشارات الطبية بالمملكة المتحدة، السيدة "هيلين فيذرستون"، وذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

txt

وزير الصحة يستقبل نائب وزير الصحة بأرمينيا لبحث فرص التعاون المستقبلية

txt

وزير الصحة من جلسة الزيادة السكانية: 2230 مولود في ساعة و25 دقيقة اليوم

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون بين شركة (GMCSI) والمجلس الصحي المصري، في مجال التعليم الطبي المهني.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب البريطاني في تقديم التدريبات للفرق الطبية المصرية،  وتطوير اختبارات منح التراخيص الطبية المصري لتتوافق مع معايير المملكة المتحدة.

جانب من اللقاء

وقال "عبدالغفار" إن الجانبين أكدا أهمية العمل معًا في إنشاء قاعدة بيانات متطورة لمقدمي الرعاية الصحية، وضمان التطوير المهني المستمر، وكذلك ضمان أخلاقيات العمل لمقدمي الرعاية الصحية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد لطيف رئيس مجلس المجلس الصحي المصري، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

مواد متعلقة

السيرة الذاتية للسيدة سكينة بنت الحسين

انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العربي في الجامعة العربية

وزير الصحة يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع عدد من شركات الأدوية

وزير الصحة يبحث التعاون بين مصر وصيربيا في القطاع الصحي

الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات تعمل على تقليل معدلات الولادات القيصرية

مستشارة الصحة الإنجابية: الدولة تقوم بجهود جبارة لمواجهة الزيادة السكانية
الجريدة الورقية