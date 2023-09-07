الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتح باب المشاركة في ورشة الإخراج السينمائي

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي 

فتحت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي  باب التقديم لورشة الإخراج السينمائي، والتي تستقبل شباب محافظة البحر الأحمر من هواة الفن السابع ضمن فعاليات دورته الأولى، والمقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري  بمقر المهرجان في فندق صن ريز جاردن بيتش.

txt

الدكتور فريد النقراشي ينظم ورشة تمثيل خلال الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

txt

مهرجان البطيخ يرحب بكم على شواطئ الغردقة

الورشة تقام تحت عنوان "حرفيات الإخراج السينمائي" ويقوم بالتدريب فيها المخرج الدكتور خالد بهجت ويتناول فيها عدة محاور أساسي، وهي عناصر التوكيد السينمائية المسرحية، عناصر حرفية الإخراج الخمسة، الأسلوب المميز للمخرج السينمائي وعناصره، نوعيات الأفلام والبانوراما، صناعة المشهد السينمائي.

وتتلقى إدارة المهرجان طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

الدكتور خالد بهجت مخرج وكاتب وممثل، وأستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما في أكاديمية الفنون المصرية، ورئيس قسم الإخراج بكلية السينما بجامعة بدر، لديه العديد من المشاركات في السينما من أبرزها "الحب والرعب، "امرأة للأسف"، "ابتسامة من نهر الدموع"، وله مساهمات في الإخراج التلفزيوني من بينها "الأقدار"، و"ملفات سرية" و"رياح الشرق".


 

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة والماك والدواجن اليوم في كفرالشيخ

تنفيذ ندوة دينية عن نتائج التفكير السلبي بالمنيا

مهرجان الغردقة الدولى لسينما الشباب يُكرم سلاف فواخرجي في دورته الأولى

مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب يكرم سلاف فواخرجي في دورته الأولى

فنادق الغردقة تنظم مهرجان العنب على الشواطىء .. صور

١٥شيف و٢ طن فواكه في مهرجان الفواكه على شواطئ الغردقة

الجريدة الورقية