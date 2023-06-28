الدكتور فريد النقراشي ينظم ورشة تمثيل خلال الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الدكتور ومدرب التمثيل الفنان فريد النقراشى، مشاركته في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر أن تقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، بتنظيم ورشة تمثيل.

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، قبل قليل، منشورًا أعلنت فيه، مشاركة الفنان فريد النقراشى بمجموعة من التدريبات النظرية والعملية خلال فعاليات الدورة الأولى للتمثيل، على أن يقوم كل متدرب في ختام الورشة بتطبيق ما تعمله من خلال مشروع، ويعبر عن محصلته خلال الورشة.

من جانبه، أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، أهمية أن تثقل الموهبة بالدراسة، مشيرًا إلى أن المستفيد من تحقيق هذه المعادلة المحب لفن التمثيل، كما أن الدورة هدية لشباب الغردقة وكل الحضور.

ووعد بالإعلان عن مفاجآت عدة خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم دورة مميزة لمهرجان سينما الشباب المقام بمدينة الغردقة.

وأضاف أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية كثيرة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها، ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستضافة الكثير من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات.

وعن المهرجان ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، تقام دورته الأولى في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.