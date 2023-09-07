إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق بحيرة قارون

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون أمام عزبة حمدي ووجود عدد من المصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 5 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مشاجرة في الصيفية

وقد اصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في حي الصيفية بمدينة الفيوم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة وتبين أنها نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة وتبين وجود 4 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.