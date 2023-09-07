أضرار بميناء وصومعة حبوب جراء ضربات روسية على أوديسا

شنت روسيا هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت منطقة أوديسا الأوكرانية ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية بميناء وصومعة حبوب ومبان إدارية، حسب ما أعلن حاكم المنطقة أوليه كبير، اليوم الخميس، فيما تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم قواتها في المعارك وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وذكر كبير، على قناته في تلغرام، أن شخصا أصيب في الهجوم، وهو الرابع على المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية.

ويوجد بمنطقة إسماعيل ميناء على نهر الدانوب.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب وسط محادثات بشأن استئناف اتفاق حبوب البحر الأسود للسماح بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية دون عراقيل.

وذكر الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 من أصل 33 طائرة مسيرة قال إن روسيا أطلقتها.

وأضاف الجيش أن أغلب الطائرات المسيرة استهدفت منطقة أوديسا لكن بعضها استهدف أيضا منطقة سومي في الشمال.

وانسحبت روسيا من اتفاق الحبوب في يوليو بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وقالت إن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل كما أن الحبوب الأوكرانية لا تصل بما يكفي للدول الأكثر احتياجا.

في المقابل أعلنت السلطات الروسية إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية قرب موسكو ومنطقتي روستوف وبريانسك.

ووفقا لوكالة تاس فقد أدى ذلك لإلحاق أضرار بثلاث بنايات في مدينة روستوف وإصابة شخص، فيما سقطت الطائرة المسيرة الأخرى خارج المدينة.

وفي بريانسك، ذكرت وكالة إنترفاكس أن حطاما من طائرة مسيرة من بين اثنتين تم تدميرهما تسبب في تهشيم النوافذ في محطة للسكك الحديدية وإلحاق أضرار بعدة سيارات.

وعلى الأرض، أعلن الجيش الروسي عن تحقيق تقدم في المعارك ضد القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه شن ضربات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى ضد قاعدة تدريب للجيش الأوكراني.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجمات أوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا وكوبيانسك وخيرسون.

وأشارت الوزارة إلى إسقاط 17 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من المواجهات.

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