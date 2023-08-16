روسيا: خروج أول سفينة من ميناء أوديسا عبر الممر المؤقت لأوكرانيا إلى البحر الأسود

غادرت السفينة الأولى التي تستخدم الممر المؤقت الذي فتحته كييف في البحر الأسود ميناء أوديسا .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن سفينة حاويات محملة بأكثر من 30 ألف طن من البضائع غادرت ميناء أوديسا وتحمل اسم جوزيف شولت، مضيفة أن السفينة موجودة في ميناء أوديسا منذ 23 فبراير من العام الماضي، وتتجه الآن نحو مضيق البوسفور .

وأشارت إلى أنها السفينة الأولى التي تغادر ميناء أوديسا منذ 16 يوليو، وكانت القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا أعلنت عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من وإلى موانئ البحر الأسود تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني، وفي 12 أغسطس أعلنت كييف عن فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة للإبحار بهذه الطرق "تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية"، ما سيضمن سلامتها في الوقت الذي اعترف فيه ممثل القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتنشوك بأنه من المستحيل حاليا ضمان السلامة الكاملة لمرور السفن على طول الممرات المؤقتة في البحر الأسود.