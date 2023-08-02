الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأوكراني: حرائق في منشآت صناعية وموانئ بجنوب أوديسا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني عن اندلاع حرائق في منشآت للبنية التحتية الصناعية وموانئ في جنوب أوديسا، بعد تعرضها لهجمات بمسيرات الليلة الماضية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

txt

تركيا تُبدي استعدادها للمُساهمة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

txt

تصريح جديد من رئيس البرازيل حول الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

وقالت القيادة الجنوبية الأوكرانية في بيان لها عبر "فيسبوك" صباح الأربعاء: "وقع هجوم ليلي بالطائرات المسيرة استهدف جنوب مقاطعة أوديسا.. ونتيجة للهجوم اندلعت حرائق في منشآت صناعية وموانئ، وتضرر مخزن للحبوب".

 

وذكر البيان أن الدفاعات الجوية في المنطقة عملت على مدار 3 ساعات دون انقطاع.

 

وأكد حاكم مقاطعة أوديسا أوليغ كيبر اندلاع حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة، جراء هجوم بمسيرات، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

مواد متعلقة

المدرعات الفرنسية تثبت فشلها في الحرب الروسية الأوكرانية

باخموت مدينة شاهدة على أشرس المعارك منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

Oppenheimer.. كيف اختبر كريس نولان أول قنبلة ذرية (فيديو)

البرهان يرحب بمبادرات حقن الدماء.. شبح الحرب الأهلية مخيف

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الأحد

السعودية: الحوار السوداني نتاج تكاتف دولي

سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية
الجريدة الورقية