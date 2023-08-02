الجيش الأوكراني: حرائق في منشآت صناعية وموانئ بجنوب أوديسا

أعلن الجيش الأوكراني عن اندلاع حرائق في منشآت للبنية التحتية الصناعية وموانئ في جنوب أوديسا، بعد تعرضها لهجمات بمسيرات الليلة الماضية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

الحرب الروسية الأوكرانية

وقالت القيادة الجنوبية الأوكرانية في بيان لها عبر "فيسبوك" صباح الأربعاء: "وقع هجوم ليلي بالطائرات المسيرة استهدف جنوب مقاطعة أوديسا.. ونتيجة للهجوم اندلعت حرائق في منشآت صناعية وموانئ، وتضرر مخزن للحبوب".

وذكر البيان أن الدفاعات الجوية في المنطقة عملت على مدار 3 ساعات دون انقطاع.

وأكد حاكم مقاطعة أوديسا أوليغ كيبر اندلاع حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة، جراء هجوم بمسيرات، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.