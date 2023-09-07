مارحموش الميتين.. حبس متهمين بسرقة أبواب المقابر

أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين لاتهامهم بسرقة أبواب المقابر في البحيرة.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة عن طريق فرع البحث الجنائى بكفر الدوار من القبض على ٤ أشخاص متهمين فى سرقة بوابات مقابر منطقة بولس بكفر الدوار .

وتمكن فريق البحث الجنائي من القبض على كلا من ( كريم . م . ا ) ، و ( محمد. س . ص ) ، و ( مصطفى. م . ا ) ، و ( عمر . م . ف ).

وتم تحرير محضر بالوتقعة من خلال قسم شرطة كفر الدوار بعد القبض على المتهمين وتحريز المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي قضية آخرى تعقد الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، اليوم الخميس، جلسة الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

