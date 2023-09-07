زراعة كفر الشيخ: نزرع ثلث مساحة القطن على مستوى الجمهورية (شاهد)

قال الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في زراعة محصول القطن، موضحًا أنها تزرع ‫ثلث‬ مساحة القطن في الجمهورية.

اقرأ أيضا .. ندوة إرشادية عن محصول القطن بأنشاص البصل بالزقازيق

محصول القطن

وأضاف “غربية” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: “في السنة الحالية لدينا 84 ألفًا و200 فدان نحتل بهم ثلث المساحة في مصر ونولي اهتمامًا كبيرًا جدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الزراعة الدكتور السيد القصير للاهتمام بمحصول القطن، وبخاصة أنه محصول استراتيجي، كما أننا نهتم بعودته إلى سابق عهده وعصره الذهبي”.

الدولة تدعم الزراعة في كفر الشيخ

وتابع وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن الدولة تدعم الزراعة في كفر الشيخ وفي المحافظات الأخرى من خلال توفيرل مجموعة من المبيدات والندوات الإرشادية، حيث إن المحافظة لديها برنامج إرشاد قوي، كما أن الإدارة المركزية للإرشاد تعقد ندوات ويتم تقديم للمزارعين حزمة توصيات فنية بالاشتراك مع أساتذة مركز البحوث الزراعية.

