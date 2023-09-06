ندوة إرشادية عن محصول القطن بأنشاص البصل بالزقازيق

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ندوة إرشادية عن محصول القطن بناحية أنشاص مركز الزقازيق، بحضور الدكتور سامح سلطان عطية معهد بحوث القطن، والمهندس منى عامر فوزي الإدارة المركزية للارشاد، والمهندس محمود ياسين الشناف أخصائى القطن بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار أنشطة الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أشرف الدمرداش، وبتوجيهات المهندس حسين أحمد طلعت وكيل الوزارة، والمهندس أشرف اشرف نصير مدير عام الزراعة.

تناولت الندوة التوصيات الخاصة بالزراعة المتأخرة، والمكافحة المتكاملة للآفات خاصة الذبابة البيضاء والعنكبوت الاحمر وديدان اللوز، وكذلك التوصيات الفنية الخاصة بالتغيرات المناخية، والتغلب على آثار إرتفاع درجات الحرارة.

وتم التوصية بضرورة إجراء الجني المُحسن لما له من فوائد؛ منها تحسين رتبة القطن، والحصول على رتبة عالية، عدم بقاء اللوز المتفتح مبكراً فترة طويلة بدون جني، وتعرضه للعوامل الجوية مما يؤثر على صفاته الغزلية، وزيادة المحصول وجودته.