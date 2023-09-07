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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى الثلاثاء المقبل

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

 تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، فضلًا عن ارتفاع نسب الرطوبة عن معدلاتها الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على العالم أجمع.

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كتل هوائية 

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار مما يزيد من الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة، وأتربة عالقة نهارًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

الطقس شديد الحرارة 

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

نشاط للرياح 

وأوضحت الهيئة، أن اليوم يشهد نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 39  درجة والصغرى 28 درجة.

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة.

مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 46 درجة  والصغرى 29 درجة

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