اختبارات انتقاء المواهب بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بالقليوبية

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، لجنة انتقاء المواهب الناشئة في العاب القوى التى نفذت صباح اليوم بمحافظة القليوبية للمشروع القومي للموهبه والبطل الاوليمبي من مواليد 2012 و 2011 .

و تابعت لجنة انتقاء المواهب الناشئة فى العاب القوى بنادى سيتى كلوب ببنها تحت اشراف كابتن محمد عبدالعزيز حيث وصل عدد المتقدمين لخوض الاختبارات اكثر من 150 ناشئ وناشئة لاختيار الأفضل منهم وتدشين مراكز التدريب مستقبلا وتشرف على عملية الاختبارات اللجنة العلمية والفنية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

حيث تشكلة لجنة الانتقاء من رئيس اللجنة دكتورمحمد حمدي مدير عام الموهبة والبل الاولمبي بالوزارة ،كابتن عبدالحليم السيد ،كابتن مصطفى رمضان من الإدارة المختصة ،دكتور وسام سيد المشرف الفني من اتحاد ألعاب القوى ، أسامة منصور من إدارة النظم والمعلومات .

جدير بالذكر أن عمليات انتقاء المواهب الناشئة بالمشروع القومي للموهبة لعام ٢٠٢٣ في ٧ رياضات (المصارعة، الملاكمة، الجودو، تنس الطاولة، ألعاب القوي، رفع الأثقال، التايكوندو) على أن يتواجد عدد «١٣٠» لجنة انتقاء لهؤلاء المواهب في جميع محافظات مصر وذلك خلال الفترة من ١٥ يوليو الحالى حتى ٣٠ سبتمبر المقبل ومن المتوقع انتقاء عدد «٢٠٠٠» لاعب ولاعبة لمرحلة البراعم.