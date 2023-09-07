صحة القليوبية تنفذ قوافل طبية علاجية مجانية بإدارتي الخانكة وكفر شكر

نفذت مديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية بقرية المنايل التابعة لإدارة الخانكة كما تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية تصفا التابعة لإدارة كفر شكر

تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة ، بالتنسيق مع دكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية بالقليوبية.

هذا وقد قدمت القافلتين منظومة خدمات طبية متكاملة حيث يجرى الكشف على المرضى وتسليم الأدوية مجاناً ، وجميع التحاليل والأشعة بالمجان.



و تضمنت القافلتين العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان .