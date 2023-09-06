عماد الدين حسين يطالب بزيادة بحرية الرأي.. دونها لا أمل في أي شيء

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث في الحوار الوطني حول الحديث عن قضية الرأي العام أمر مهم ومفيد، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني شمل الفرقاء السياسيين هذا الأمر الفضائيات المصرية ووسائل الإعلامي، وهذا الأمر في صالح مصر.

وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن الحوار الساخن أفضل من عدم الحوار، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتأييد حرية الرأي مع عدم انتهاك القانون، معقبًا: "الأساس هو حرية الرأي وحرية التعبير، فبدون حرية الرأي، لا يوجد أمل في أي شيء".

وأضاف أن قواعد تنظيم الحوار الوطني أخذت عدة أشهر، ولكن انتهى الامر إلى جلوس الكثير من الفرقاء السياسيين، وإعادة الحوار السياسي بين القوى السياسية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ثلثين المقترحات التي رفعت إلى الرئيس السيسي متفق عليها بالإجماع بين القوى السياسية.

ولفت إلى أن وجود أي انفلات أو حماس من بعض السياسيين، أمر لا يجب أن يقلق الدولة، مشيرًا إلى أن كل إنسان له الحق في حرية التعبير ويجب أن نحترمه.