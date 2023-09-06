عاجل
نجل فؤاد المهندس يكشف كواليس لأول مرة عن حياة والده في ذكرى ميلاده وزارة التخطيط تدرس تقديم خدمات التوكيلات والمرور والجوازات إلكترونيا (فيديو)
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عماد الدين حسين يطالب بزيادة بحرية الرأي.. دونها لا أمل في أي شيء

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث في الحوار الوطني حول الحديث عن قضية الرأي العام أمر مهم ومفيد، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني شمل الفرقاء السياسيين هذا الأمر الفضائيات المصرية ووسائل الإعلامي، وهذا الأمر في صالح مصر. 

وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن الحوار الساخن أفضل من عدم الحوار،  مشيرًا إلى أن  هناك ضرورة لتأييد حرية الرأي مع عدم انتهاك القانون، معقبًا: "الأساس هو حرية الرأي وحرية التعبير، فبدون حرية الرأي، لا يوجد أمل في أي شيء".

txt

الأم القاتلة.. جرائم هزت الرأي العام في مصر

txt

أب يفترس ابنته ونهاية في صبة خرسانة .. حوادث تهز الرأي العام

وأضاف أن قواعد تنظيم الحوار الوطني أخذت عدة أشهر، ولكن انتهى الامر إلى جلوس الكثير من الفرقاء السياسيين، وإعادة الحوار السياسي بين القوى السياسية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ثلثين المقترحات التي رفعت إلى الرئيس السيسي متفق عليها بالإجماع بين القوى السياسية.

ولفت إلى أن وجود أي انفلات أو حماس من بعض السياسيين، أمر لا يجب أن يقلق الدولة، مشيرًا إلى أن كل إنسان له الحق في حرية التعبير ويجب أن نحترمه.

 

مواد متعلقة

قنوات حرية التعبير متوفرة.. عماد حسين يطالب بالحساب العسير للمتطاولين

قبل محاكمته.. ترامب يتهم المدعين بانتهاك حقه في حرية التعبير

بابا الفاتيكان ينتقد حرق القراَن .. حرية التعبير ليست ذريعة لاحتقار الآخرين

السويد بعد واقعة حرق المصحف: حرية التعبير تتمتع بحماية قوية
الجريدة الورقية