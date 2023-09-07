بني سويف: الإنتهاء من أعمال الصيانة وسرعة استلام الكتب

واصل محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولاته الميدانية لجميع الإدارات التعليمية، حيث التقى مع مديري مدارس إدارة اهناسيا التعليمية وكذلك موجهي المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني و عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعصام خالد مدير الإدارة و خالد عبد العظيم وكيل الإدارة، ومنال عاشور مدير إدارة التخطيط والمشروعات والدكتور محمد حسين مسئول اللامركزية؛ لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد والذي ينطلق في الثلاثين من سبتمبر الجاري

وأكد عبد التواب، على توحيد آلية العمل في الفترة المقبلة وتعاون جميع العاملين بالمنظومة التعليمية والعمل على تحسين وجودة التعليم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكي تكون المدرسة جاذبة للطلاب، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس والانتهاء من الجدول المدرسي و توزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول ووضع خطة مناسبة لسد العجز قبل بدء العام الدراسي الجديد والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي

وكشف وكيل الوزارة، عن وصول الكتب الدراسية إلى الإدارات مطالبا المدارس بسرعة استلام الكتب استعدادا لتسليمها للطلاب مع بداية انطلاق الدارسة .

ووجه عبدالتواب، بالتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية وبنك المعرفة والإعلان عنها في مكان واضح في المدرسة تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب والإستفادة بما تتيحة من مواد تعليمية هامة وميسرة للطلاب إلى جانب وضع حصص المشاهدة في الجدول المدرسي، موجهاً بضرورة تنفيذ وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي والإعلان عنها بالمدارس للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور

وطالب بالاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل مدرسة والاهتمام بالتغيرات المناخية والعمل على توعية الطلاب باخطارها على البيئة من خلال تفعيل دور الأنشطة التربوية بكافة مجالاتها والاستفادة من الإذاعة المدرسية وتصميم لافتات وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض المختلفة للتوعية بأضرار التغيرات المناخية

وأكد وكيل الوزارة، على عدم جمع تبرعات أو أموال بالمدارس تحت اي مسمى والالتزام بما جاء في الكتاب الدوري رقم (30) بتاريخ 2023/8/23 بشأن التأكد من جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد والقرار الوزاري رقم ( 163) بتاريخ 2023/9/3 بشأن المصروفات الدراسية، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد الرسمية لجميع العاملين لتحقيق الانضباط

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد

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