بعد ترشحه لـ الكرة الذهبية.. تعرف على تاريخ محمد صلاح مع "بالون دور"

تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية " بالون دور " لعام 2023 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وشهدت قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للبالون دور تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل بغياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 19 عامًا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يترشح فيها الفرعون المصري محمد صلاح لجائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم، ونرصد لكم في السطور التالية تاريخ صلاح مع الكرة الذهبية.

في عام 2018 تواجد في المركز السادس

في عام 2019 تواجد في المركز الخامس

في عام 2020 ألغيت بسبب فيروس كورونا

في عام 2021 تواجد في المركز السابع

في عام 2022 تواجد في المركز الخامس

وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية كل من:

1 - محمد صلاح - ليفربول.

2 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

3 - جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 - أندريه أونانا - مانشستر يونايتد.

5 - كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

6 - بوكايو ساكا - أرسنال.

7 - كيفين دى بروين - مانشستر سيتى.

8 - جود بيلينجهام - ريال مدريد.

9 - برناردو سيلفا - مانشستر سيتى.

10 - كولو موانى - إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

11 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

12 - كفارا تسيخيليا - نابولي.

13 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

14 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان.

15 - إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.

16 - ياسين بونو - إشبيلية والهلال.

17 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

18 - مارتين اوديجارد - أرسنال.

19 - جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة.

20 - جوليان ألفاريز - مانشستر سيتى.

21 - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

22 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد.

23 - رودري - مانشستر سيتي.

24 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

25 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

26 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

27 - هاري كين - توتنهام.

28 - لوكا مودريتش - ريال مدريد.

29 - فيكتور أوسيمين - نابولي.

30 - كيم مين جاي - نابولي.

يذكر أن النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، هو أخر لاعب حصل على الكرة الذهبية، بعدما توج بها الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.