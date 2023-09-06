ضبط ٢٢٠ كيلو برجر فاسد في حملة لتموين الغربية

شنت مديرية التموين ،بالغربية بقيادة المهندس محمد هاشم ، حملة تموينية مكبرة علي الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط

220كيلو سجق وبرجر غير مطابق للمواصفات القياسية وبة علامات فساد ظاهري طبقا لتقرير الأطباء البيطرين المرافقين للحملة . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ..

وبخصوص الرقابة على المخابز البلدية أسفرت الحملات اليومية عن ضبط ،

احد المخابز البلدية لتصرفة في عدد 6 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز بغرض البيع في السوق السوداء .

كما تم تحرير عدد ٤ مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن وكذا عدد 4مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات..

وجاري المتابعة المستمرة

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الاستاذ الدكتور وزير التموين وتوجيهات معالي المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وذلك بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري .



تم تشكيل الحملة التموينية من ادارة تموين مركز طنطا برئاسة مدير الإدارة بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وذلك لفحص البلاغات الواردة للسيد المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية والتي مفادها قيام احد الأشخاص بادارة مصنع لتصنيع البرجر والسجق بدائرة مركز طنطا بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط هذا المصنع أثناء مزاولة النشاط و

تم ضبط والتحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة

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