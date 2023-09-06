رضوي الشربيني تفتح النار على متابع تمني المرض لها.. "حاجة غريبة جدًا"

تصدر اسم الإعلامية المصرية الشهير، رضوي الشربيني، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها خلال لقاء لها مع "ET بالعربى" على هامش زيارتها الأخيرة للمعهد القومي للأورام في مستشفى الثدي بجامعة القاهرة لتقديم الدعم النفسي مع جميع المرضى.

رضوي الشربيني

متابع يفاجئ رضوي الشربيني بتعليق غريب

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن موقف صعب تعرضت له من قبل أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت رضوى الشربيني، :" في راجل دخل قالي: ليه السرطان مابيجلكيش أنتي واللي زيك، أو أنتي وأشكالك وتموتي؟.. بس أنا رديت عليه، ولكن حاجة غريبة جدًا إن حد يتمنالي الموت، حتى لو بيكرهني".

رضوي الشربيني

رضوي الشربيني تدعم سيدات معهد الأورام

في بداية حديثها، قدمت الإعلامية رضوي الشربيني دعمها الكامل لجميع السيدات، وان السر في حبها لزيارة المعهد القومى للأورام من أجل تقديم الدعم الانسانى للسيدات، واكدت إنه على الجميع سواء رجال أو نساء الفهم دائمًا إلى أهمية الدعم النفسى والمعنوى خاصة أثناء فترة المرض، لافتة إلى أنها مرت بتلك التجربة بشكل شخصى مع أحد القريبين منها وكان الاحساس صعب للغاية.

رضوي الشربيني

رضوي الشربيني تعود إلى الشاشات مرة آخرى

عادت رضوي الشربيني إلى الشاشة من جديد، بعد أزمتها الأخيرة التي جعلتها تبتعد عن الأضواء لفترة كبيرة، وكشفت عن أسباب غيابها عن الشاشة ووقف برنامجها «هى وبس».

قالت رضوي الشربيني في بداية البرنامج :" كنت في إجازة طويلة وكنت المفروض أقول لجمهوري إني هاخد إجازة لإن الغلطة دي خلت ناس تتساءل عن سبب غيابي، ولكني كنت في إجازة مع بناتي بفسحهم، ولقيت رسايل فرحتني بتقول أنتي سندنا وضهرنا وحبيبتنا وأنا هفضل طول الوقت سندكم وضهركم، وشعوركم بإني بوحشكم وإنكم كنتم بتستنوا برنامجي كان نفس إحساسي".

رضوي الشربيني

وأضافت الشربيني :" عندنا حلقات قوية جدا الفترة المقبلة، وإحساس أو شعور إني بوحشكم وإنكم تستوني نفس الإحساس والشعور كان عندي كل خميس وجمعة وسبت اللي أنا مكنتش موجودة فيهم، وفكرة إني مش موجودة كان مخليني حاسة إن فيه حاجة نقصاني".