رضوي الشربيني تعود للشاشة من جديد.. "كنت في أجازة وهفضل سندكم وضهركم"

عادت الإعلامية رضوي الشربيني إلى جمهورها من جديد، بعد أزمتها الأخيرة التي جعلتها تبتعد عن الأضواء لفترة كبيرة، وكشفت عن أسباب غيابها عن الشاشة ووقف برنامجها «هى وبس».

رضوي الشربيني

رضوي الشربيني من جديد على «هى وبس»

أطلت رضوي الشربيني على شاشة قناة cbc سفرة، ببرنامجها «هى وبس»، بعد غياب أشهر عقب أزمتها الأخيرة مع الرجال، وكشفت أن سبب الابتعاد هي إجازتها الصيفية، وحرصت خلال الحلقة على الإجابة عن أسئلة متابعيها وجمهورها، وبررت اختفائها بأنه خطأ منها، ولكنها كان تريد أن تمنح بناتها حقوقهن من أجل الترفيه وقضاء إجازة الصيف.

قالت رضوي الشربيني في حقلتها ببرنامج «هي وبس» :" كنت في إجازة طويلة وكنت المفروض أقول لجمهوري إني هاخد إجازة لإن الغلطة دي خلت ناس تتساءل عن سبب غيابي، ولكني كنت في إجازة مع بناتي بفسحهم، ولقيت رسايل فرحتني بتقول أنتي سندنا وضهرنا وحبيبتنا وأنا هفضل طول الوقت سندكم وضهركم، وشعوركم بإني بوحشكم وإنكم كنتم بتستنوا برنامجي كان نفس إحساسي".

وأضافت الشربيني :" عندنا حلقات قوية جدا الفترة المقبلة، وإحساس أو شعور إني بوحشكم وإنكم تستوني نفس الإحساس والشعور كان عندي كل خميس وجمعة وسبت اللي أنا مكنتش موجودة فيهم، وفكرة إني مش موجودة كان مخليني حاسة إن فيه حاجة نقصاني".

أزمة رضوي الشربيني الأخيرة

تسببت الإعلامية رضوي الشربيني في جدلًا واسعًا، بعد أن كتبت تغريدة على حسابها الشخصي على موقع تويتر، تصف فيها الرجال "بالخرفان"، والأمر الذي جعل الجماهير يفتحون أبواب النيران عليها، وقررت مجموعة قنوات cbc تحولها للتحقيق ووقف البرنامج.

كتبت رضوي الشربيني عبر تويتر :"مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟"، وأثارت التغريدة غضب الرجال، وسرعان ما انتشرت، حالة من الفوضى خصوصًا بعد تريقة الفتيات على الشباب، وانتشرت التعليقات الساخرة بين المؤيد لها والمعارض.

رضوي الشربيني

مجموعة قنوات cbc تتخذ موقف من رضوي الشربيني

اتخذت مجموعة قنوات cbc موقفًا حازمًا ضد المذيعة الشهيرة وقالت في بيان رسمي " تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أية منصة من منصات القنوات".