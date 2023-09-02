رضوى الشربيني تفجر السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني..ارحموها طلع عينها (تفاصيل)

فاجأت الإعلامية رضوى الشربيني الجمهور بالكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاق أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني، وذلك بحكم علاقة الصداقة القوية التي تربطهم وكانت بسببها تتدخل لحل خلافاتهما الزوجية معًا بين الحين والآخر، وجاء ذلك خلال حلقة برنامجها "هي وبس"، الذي يُعرض علي قناة "cbc سفرة" الفضائية.

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تكشف كواليس ما قبل طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أوضحت رضوى الشربيني في البداية طبيعة العلاقة التي تربطها بالمطرب أحمد سعد وطليقته مصممة الأزياء علياء بسيوني، مشيرة إلى أن هناك صداقة قوية تجمعها بعلياء منذ ٧ سنوات، بالإضافة إلى أن علاقتها بالمطرب أحمد سعد جيدة للغاية، مُضيفة: "كنت شاهد عيان على زواجهما، وعاصرت معهما مشكلات كثيرة، وكانت علياء تستشيرني كصديقة فى العديد من الأمور وكيفية حلها، وكنت دائمًا أنصحها وأقولها إديله فرصة تانية وكنت ساعات بكلمه بنفسي".

رضوى الشربيني وأحمد سعد وعلياء بسيوني

حرصت رضوى الشربيني أن ترد على الإتهامات التي وجهها البعض لعلياء بسيوني بسبب تصرفها الأخير حينما تحدثت عن خلافاتهما الزوجية أمام الجمهور وانتقدت الفنان أحمد سعد بأسلوب وكلمات غير لائقة، مشددة على أنها أقدمت على ذلك الأمر، بسبب حرقة قلبها على ابنتها التي تعرضت لحادث مروع مع والدتها، وهي طفلة رضيعة تبلغ من العمر ٤٠ يومًا فقط.

وأضافت رضوى الشربيني: "البنت تعرضت لكسر في ساقها ونصح الأطباء في الخارج بسفرها للعلاج حتى لا يترك أثر عليها في المستقبل، لكن أحمد سعد وجد أن الجبس هو الحل رغم عدم اقتناع علياء، التي توقعت عودته من حفلته بالسعودية للإطمئنان على صحة ابنته، ولكنها تفاجأت بذهابه إلى حفل آخر بالساحل الشمالى".

رضوى الشربيني وأحمد سعد وعلياء بسيوني

واستكملت رضوى الشربيني كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني قائلة: "علياء تفاجأت بقرار سعد بالإنفصال عنها بسبب سوء تفاهم يتعلق بنفس الموقف، خاصًة أنها انفعلت عليه خوفًا على ابنتها، وفوجئت به يُطلقها ويتصل بالمأذون وينهي الزواج".

رضوى الشربيني تدافع عن طليقة أحمد سعد: غلطت في طريقة التعبير عن غضبها لكن ياريت نرحمها كأم

وقالت رضوى الشربيني نقلًا عن لسان علياء بسيوني طليقة أحمد سعد: "علياء بتقولي أنا نشرت البوست لأني أم محروقة على بنتها لأني تخيلت إن جوزي لما ينزل من السعودية هيعدي على بنته اللي عملت حادثة قبل ما يطلع الساحل لأن الدكاترة قالوا إنها لازم تعمل عملية وفوجئت إنه بيقول هنحطها في الجبس لكن خفت يكون في ضرر ليها في المستقبل، وغصب عني رد فعلي مكانش كويس معاه لقيته بيقول لي عاوز أطلقك وجاب المأذون".

أحمد سعد وعلياء بسيوني وابنتهما

وشددت رضوى الشربيني أن صديقتها علياء بسيوني تشعر بالخطأ الفادح الذي ارتكبته، وتعترف بأنه كان لا يصح أن تنشر للعلن خلافاتها الزوجية مع طليقها حتى بعد الإنفصال، خاصًة وأنه في النهاية والد بناتها، متمنية أن يعود الثنائى لبعضهما البعض، فعلياء بسيوني هي (وش السعد) على أحمد سعد، حسبما أطلق عليها الجمهور، والتي كانت بجانبه خلال انطلاقته الفنية الأخيرة.

واختتمت رضوى الشربيني حديثها قائلة: "علياء يمكن تكون غلطت في طريقة التعبير عن غضبها على وسائل التواصل، ولكن ياريت نحط نفسنا مكانها، انتي كنتي مستنية جوزك يكون داعم ليكي زي ما انتي كنتي داعم ليه خاصًة في مرض بنتك، ياريت نرحمها كأم لأنها بجد طلع عينها وأتمنى يرجعوا لبعض".