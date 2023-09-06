متابعات مستمرة لمدارس الغربية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية بدأت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، مؤكدا أن قيادات المديرية والادارات التعليمية بدأت بالفعل في متابعة استعدادات المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، تنفيذا لما جاء بالاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة أمس الثلاثاء، بمسرح المديرية، والذي استهدف حضور السادة مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية والوكلاء، والتوجيهات والمراحل والمتابعة والامن.

وأكد وكيل الوزارة، العمل يسير على قدم وساق من الجميع، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لجميع الطلاب، متمنياً للجميع عاماً دراسياً موفقاً مكللا بالنجاح.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واستعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024،