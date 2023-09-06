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الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زاهي حواس يطالب بالمشاركة في حملة استرجاع حجر رشيد من بريطانيا قبل سرقته

زاهي حواس عالم الاثار
زاهي حواس عالم الاثار المصرية

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه تم الوصول إلي 200 ألف توقيع داخل الحملة الوطنية التي تناشد بعودة حجر رشيد مرة أخري إلي مصر، ولكن للأسف الشديد أغلب التوقيعات كانت لأجانب، مشيراً إلى أنه قام بعمل دعاية ضخمة جداً لهذه الحملة.

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وأضاف  زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أنه تم سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني وهذه الحادث تحدث لأول مرة في التاريخ، موضحاً أن الآثار المسروقة من المتحف لا تخص مصر فقط بل تخص مصر والعراق ولبنان وغيرهم امن الحضارات العظيمة.

وتابع زاهي حواس، أنه يريد جمع توقيع مليون مواطن علي حملته الوطنية حتي يستطيع الضغط علي الحكومة البريطانية والمتحف البريطاني كحملة شعبية وطنية لاسترجاع حجر رشيد قبل سرقته أيضاً.

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