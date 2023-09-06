لأول مرة منذ 2004.. كريستيانو رونالدو خارج المرشحين لـ الكرة الذهبية

شهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" والتي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2004 والتي تشهد القائمة غياب الأسطورة البرتغالية رونالدو، حيث أن اللاعب تواجد بالقائمة 18 مرة على مدار الـ 19 عاما السابقة، عامًا أن الجائزة ألغيت في 2020 بسبب فيروس كورونا.

ويعد كريستيانو هو أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم ترشحًا لجائزة الكرة الذهبية بواقع (18 مرة)، كما أنه ثاني أكثر لاعب تتويجًا بها برصيد 5 مرات، خلف ميسي الذي حصل عليها 7 مرات.

وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية كل من:

1 - محمد صلاح - ليفربول.

2 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

3 - جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 - أندريه أونانا - مانشستر يونايتد.

5 - كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

6 - بوكايو ساكا - أرسنال.

7 - كيفين دى بروين - مانشستر سيتى.

8 - جود بيلينجهام - ريال مدريد.

9 - برناردو سيلفا - مانشستر سيتى.

10 - كولو موانى - إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

11 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

12 - كفارا تسيخيليا - نابولي.

13 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

14 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان.

15 - إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.

16 - ياسين بونو - إشبيلية والهلال.

17 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

18 - مارتين اوديجارد - أرسنال.

19 - جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة.

20 - جوليان ألفاريز - مانشستر سيتى.

21 - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

22 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد.

23 - رودري - مانشستر سيتي.

24 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

25 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

26 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

27 - هاري كين - توتنهام.

28 - لوكا مودريتش - ريال مدريد.

29 - فيكتور أوسيمين - نابولي.

30 - كيم مين جاي - نابولي.

يذكر أن النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، هو أخر لاعب حصل على الكرة الذهبية، بعدما توج بها الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.