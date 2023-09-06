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الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عالم أزهري يحذر: المحلل "زنا" وكبيرة من الكبائر

الدكتور إبراهيم رضا
الدكتور إبراهيم رضا الداعية الاسلامي

كشف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، أن ما انتشر مؤخر على مواقع التواصل الاجتماعي ومايسمى بالمحلل الشرعي أو المخصب هو  زنا وأنه لا يسمى زواج و ما يترتب عليه عندما ترجع للزوج الأول أيضا زنا.

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يشترط في عقد الزواج أن يكون بنية التأبيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي أنور من خلال برنامجها مصر الجديدة والمذاع على قناة etc الفضائية انه يشترط في عقد الزواج أن يكون بنية التأبيد وأن تكون زوجة طوال العمر، فإذا اختلت النية وكان الزواج لليلة او اثنين او ثلاثة فهذا عقد فاسد وباطل وما يترتب عليه ايضا يكون باطل وفاسد .

وناشد الدكتور  إبراهيم رضا، المشرع المصري أن يضمن توثيق الطلاق في قانون الاحوال الشخصية الجديد.

وعقب" يا جماعة كفانة ما نحن فيه من خراب البيوت الناس بتلجأ للعادات الجاهلية دي نتيجة لأن الناس بيفهموهم غلط بيقولو لهم ان كده مراتك محرمة عليك لأنك انت اطلقت طلاق شفوي فاحنا لو قفلنا البوابة دي واعتمدنا الطلاق الموثق"

وأشار إلي أن فكرة المخصب، مصيبة  وتعد من اكبر الكبائر والعياذ بالله فكرة ان هو يبقى مخصب ودي عادة من عادات الجاهلية وكأن رسول الله لم يبعث الينا.

وطالب الحكومة بالتصدى من خلال التشريعات الجديدة ومن خلال تغليظ العقوبة، ودعت مباحث الانترنت الي تجفيف المنابع مثل تلك الإعلانات.

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