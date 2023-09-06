تركيا والجزائر تبحثان التطور النوعي في العلاقات الثُنائية

استقبل الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في مُستهل زيارة العمل التي يقوم بها إلى أنقرة بتكليف من الرئيس، عبد المجيد تبون، وحضر اللقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن عطاف سيشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التي تأسست لمتابعة قرارات اجتماع مجلس التعاون التركي-الجزائري الرفيع المستوى في مايو 2022.

ونقل الوزير أحمد عطاف، إلى الرئيس التركي تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، كما أبلغه رسالة شفوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين الشقيقين، والعمل على تجسيد ما يحدوهما من حرص متبادل على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين الجزائر وتركيا.

العلاقات الجزائرية التركية

وشكلت المقابلة فرصة لاستعراض التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية التركية في مختلف المجالات، والتأكيد على تطلع قائدي البلدين إلى تثمين المكتسبات المحققة وإحاطتها بكافة سبل العناية والتأطير في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبالخصوص الدورة الثانية لمجلس التعاون الرفيع المستوى التي ستنعقد مستقبلا بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، للجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي التي تشكل محل اهتمام متبادل ومصدر انشغال متزايد لدى البلدين ولدى المجموعة الدولية بأسرها، حيث أطلع الوزير أحمد عطاف، الرئيس التركي على المساعي التي بادر إليها الرئيس عبد المجيد تبون لتهدئة الأوضاع ولا سيما المساهمة في حل الأزمة التي خلفها التغيير غير الدستوري في النيجر، وكذا جهوده الرامية لتشجيع وتكريس المقاربة التنموية في معالجة التحديات التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء الإقليمي.

وفي ختام المقابلة، طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، من الوزير أحمد عطاف، نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، وتطلعه للقاء به عن قريب ومواصلة العمل معه على درب تعزيز العلاقات الجزائرية التركية، في ظل الثقة التامة والتطلعات الدائمة والطموحة.