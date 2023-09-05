الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أردوغان يعتزم مناقشة اتفاق حبوب البحر الأسود مع جوتيريش

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم مناقشة إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال الجمعية العامة، التي تنعقد هذا الشهر، مؤكدًا أن بلاده على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن إحياء المبادرة.

 

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ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله للصحفيين، بعد محادثات في موسكو مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أن المقترح الأخير للأمم المتحدة عمل على تلبية بعض المطالب الروسية.

وأضاف أنه يتضمن آلية مماثلة لنظام مدفوعات سويفت، وأن العمل يجري بشأن التأمين على السفن.

وتنعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر في نيويورك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع  أردوغان أمس، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ستكون مستعدة للعودة إلى اتفاق حبوب البحر الأسود، بمجرد تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة به.

وانتقد بوتين، الغرب مجددًا، بسبب هذا الاتفاق الذي انسحبت منه روسيا في يوليو/تموز الماضي، موضحًا أن إن المقترح الروسي لإرسال مليون طن من الحبوب للدول الإفريقية عبر تركيا بدعم مالي من قطر، لا يعد بديلًا لاتفاق حبوب البحر الأسود.

 

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