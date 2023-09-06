رابط وظائف الهيئة العامة للإحصاء لحملة الدبلوم و البكالوريوس

احتلت وظائف هيئة الاحصاء بالمملكة العربية السعودية، مركز الصدارة بمؤشرات موقع البحث العالمي "جوجل"، تزامنا مع طرحها عدد من الوظائف الادارية الشاغرة بمختلف التخصصات للمواطنين السعوديين.

فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف الخالية بها متاحة بمناطق مختلفة في المملكة، وذلك لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، مبينة أنها لا تشترط الخبرة في التقديم على وظائفها .

وأوضحت هيئة الاحصاء أن العمل سيكون متاح بفروع الهيئة في كلا من القصيم، والجوف، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة، وحائل.

وظائف هيئة الإحصاء

فيما جاءت المسميات الوظيفية بالهيئة العامة للإحصاء، على النحو التالي:

مسؤول أول جمع البيانات (القصيم).

مسؤول أول جمع البيانات (الجوف).

منسق أول دعم إداري (تبوك).

مسؤول جمع البيانات (عسير).

كبير مسؤولي جمع البيانات (الجوف).

كبير منسقي الدعم الإداري (المدينة المنورة).

منسق دعم إداري (حائل).

منسق دعم إداري (المدينة المنورة).

موعد التقديم على وظائف هيئة الاحصاء

وحددت هيئة الإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 21 صفر1445ه‍ /6 سبتمبر 2023م؛ ويستمر التقديم حتى أول نوفمبر 2023ه‍.

رابط وظائف هيئة الاحصاء

ودعت الهيئة العامة للإحصاء، الراغبين في الالتحاق بوظائفها المعلنة، الإطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط ومعايير كل وظيفة، عبر الدخول على الرابط التالي..

https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/

الهيئة العامة للإحصاء

فيما تعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتعد التعدادات الإحصائية كالتعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت من أهم منتجات الهيئة، إضافة إلى نتائج المسوح الميدانية والنشرات والمؤشرات الإحصائية الدورية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والزراعية ومؤشرات القوى العاملة والأرقام القياسية.