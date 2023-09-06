إنبي يفوز على الإتحاد السكندري بثنائية ودياً

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزاص مستحقاً على نظيره الإتحاد السكندري في ختام معسكر إعداد الفريق بالأسكندرية.

وفاز إنبي على الإتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد المكس.

وسجل هدفي الفريق البترولي خلال اللقاء أحمد كالوشا وأحمد جمال.

إنبي يكثف جهوده لحل أزمة القيد

يجري مسئولو نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، اتصالات مع لاعب الفريق السابق التونسي زياد بو غطاس ووكيله للوصول إلى حل حول مستحقاته التي قررتها المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بعد رفض الطعن الذي قدمه نادي إنبي من أجل إيقاف قرار منع النادي من القيد.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" إيقاف نادي إنبي عن القيد 3 فترات مقبلة، على خلفية المستحقات المتأخرة لصالح زياد بوغطاس لاعب الفريق البترولي.