اقرأ غدًا بالوفد.. رؤية عبدالسند يمامة في الربط بين الديموقراطية والتنمية
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رؤية عبدالسند يمامة في الربط بين الديموقراطية والتنمية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسي
الوفد ضلع أساسي في المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة
مختار جمعة: 62 دولة تناقش الفضاء الإلكتروني والوسائل المصرية للخطاب الديني
"السيسي": مصر مع الحل العادل للقضية الفلسطينية
احتساب ضريبة المرتبات إجباري أزمة الكهرباء.. حلول أخرى