اقرأ غدًا بالوفد.. رؤية عبدالسند يمامة في الربط بين الديموقراطية والتنمية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رؤية عبدالسند يمامة في الربط بين الديموقراطية والتنمية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسي

الوفد ضلع أساسي في المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة

مختار جمعة: 62 دولة تناقش الفضاء الإلكتروني والوسائل المصرية للخطاب الديني

"السيسي": مصر مع الحل العادل للقضية الفلسطينية

احتساب ضريبة المرتبات إجباري أزمة الكهرباء.. حلول أخرى