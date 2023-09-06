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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. رؤية عبدالسند يمامة في الربط بين الديموقراطية والتنمية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رؤية عبدالسند يمامة في الربط بين الديموقراطية والتنمية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسي

الوفد ضلع أساسي في المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة

 مختار جمعة: 62 دولة تناقش الفضاء الإلكتروني والوسائل المصرية للخطاب الديني

 "السيسي": مصر مع الحل العادل للقضية الفلسطينية

 احتساب ضريبة المرتبات إجباري أزمة الكهرباء.. حلول أخرى

الجريدة الورقية