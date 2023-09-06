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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بشرى تكشف كواليس فيلم أولاد حريم كريم.. وشرط العمل مع محمد رمضان (فيديو)

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

كشفت الفنانة بشرى، كواليس تصوير أولاد حريم كريم، قائلة:" مخفتش من سيناريو فيلم أولاد حريم كريم".

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وقالت بشرى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " امذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" جميع الفنانين وافقوا على المشاركة في الفيلم  بدون نقاش والسيناريو مشجع لكل الفنانين"، معقبة: "السيناريو به حالة تشابك للعلاقات بين شخصيات حريم كريم ".

وأضافت بشرى: " سيناريو الفيلم لا يوجد به أحداث درامية يتواجد فيها الفنان الراحل طلعت زكريا".

 تصوير مسلسل طبيبة شرعية 

وعن تصوير مسلسل طبيبة شرعية ، قالت بشرى:" مازال التصوير مستمر في المسلسل  ودوري في المسلسل صعب وأسعى إلى تنفيذ كافة متطلبات الشخصية والعمل مختلف عليا ".

وقالت بشرى:" لم يكن هناك أي مشكلة بيني وبين محمد رمضان ونحن نتبارز بالفن  ولو اتعرض عليا دور في مسلسل لمحمد رمضان يعطيني مساحتي الفنية ودور جيد سأوافق".
 

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