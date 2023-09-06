بشرى تكشف كواليس فيلم أولاد حريم كريم.. وشرط العمل مع محمد رمضان (فيديو)

كشفت الفنانة بشرى، كواليس تصوير أولاد حريم كريم، قائلة:" مخفتش من سيناريو فيلم أولاد حريم كريم".

وقالت بشرى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " امذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" جميع الفنانين وافقوا على المشاركة في الفيلم بدون نقاش والسيناريو مشجع لكل الفنانين"، معقبة: "السيناريو به حالة تشابك للعلاقات بين شخصيات حريم كريم ".

وأضافت بشرى: " سيناريو الفيلم لا يوجد به أحداث درامية يتواجد فيها الفنان الراحل طلعت زكريا".

تصوير مسلسل طبيبة شرعية

وعن تصوير مسلسل طبيبة شرعية ، قالت بشرى:" مازال التصوير مستمر في المسلسل ودوري في المسلسل صعب وأسعى إلى تنفيذ كافة متطلبات الشخصية والعمل مختلف عليا ".

وقالت بشرى:" لم يكن هناك أي مشكلة بيني وبين محمد رمضان ونحن نتبارز بالفن ولو اتعرض عليا دور في مسلسل لمحمد رمضان يعطيني مساحتي الفنية ودور جيد سأوافق".

